No Amazonas, servidores nascidos em fevereiro iniciam cadastro nesta terça

Manaus/AM - Mais de 7,9 mil servidores, aposentados e pensionista do Governo do Amazonas, incluindo os beneficiários da Fundação Amazonprev, que nasceram em fevereiro, terão que se recadastrar a partir desta terça-feira (11/02) nas agências e postos de atendimento do Bradesco. O prazo se encerra no dia 25, e quem deixar de fazer o procedimento terá o salário ou benefício suspenso.

Os convocados podem comparecer em qualquer agência ou posto de atendimento do Bradesco no âmbito nacional e apresentar os documentos exigidos no Decreto nº 41.350, de 7 de outubro de 2019. Em Manaus, o atendimento pode ser preferencialmente realizado na agência da avenida Silva Ramos, no Centro, onde o banco montou uma estrutura com mais de 25 atendentes.

Em www.sead.am.gov.br/recadastramento-obrigatorio/, os ativos e inativos do Governo do Estado podem encontrar as listas de documentos que devem apresentar no momento do recadastramento. No endereço eletrônico, há a lista de documentos para servidores ativos, para dependentes, inativos, procuradores e representantes legais e estrangeiros.

Público

O recadastramento é coordenado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead). Neste mês, são 5.237 servidores ativos, 105 pensionistas hansenianos e nove pensionistas especiais, destaca a secretária da Sead, Inês Carolina Simonetti.

Em fevereiro, 2.690 segurados da Amazonprev precisam realizar o recadastramento. Na capital, no interior do Estado do Amazonas, ou em qualquer local do território nacional, basta que o aposentado ou pensionista procure uma das agências do Bradesco para fazer o seu recadastramento, diminuindo assim a burocracia existente, declara o presidente da Fundação Amazonprev, André Luiz Zogahib.