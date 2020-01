No Amazonas, Seduc abre processo de inscrição para seleção de gestores escolares

Manaus/AM - Docentes e pedagogos efetivos da Secretaria de Estado de Educação e Desporto que almejam exercer a função de gestor escolar podem se cadastrar no Banco de Cadastro de Reserva até domingo (12), por meio do link http://bit.ly/2FyfJlb. O banco será acessado no ano letivo de 2020 conforme abertura de vagas para o exercício da função nas unidades de ensino.

O processo de seleção será coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica, por meio do Departamento de Gestão Escolar (Degesc), da Secretaria de Educação e Desporto. Segundo o secretário Vicente Nogueira, o objetivo é proporcionar oportunidades iguais.

A seleção atenderá o artigo 140 do Regimento Geral das Escolas Estaduais do Amazonas e contará com quatro etapas. A primeira é a inscrição, cujo período é de 6 a 12 de janeiro, seguida da etapa de análise da inscrição, consulta de probidade administrativa e validação da inscrição, que acontece de 7 a 15 de janeiro.

Posteriormente, os candidatos passarão por uma entrevista, a ser realizada de 13 a 17 de janeiro. A última etapa é a divulgação do resultado, prevista para o dia 21 de janeiro.