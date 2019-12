No Amazonas, prefeitura contrata Pablo por R$ 160 mil para show no primeiro dia de 2020

Manaus/AM - O cantor Pablo será atração principal na Festa de fundação da cidade de Borba, que será realizada no dia 1º de janeiro de 2020. O cachê do cantor de R$ 160 mil será pago pela Prefeitura de Borba, conforme contrato publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas nesta segunda-feira (30).

A empresa J O Santos Publicidade e Eventos é a responsável pela contratação do artista.

Confira o contrato: