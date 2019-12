No Amazonas, número de motoristas flagrados embriagados cresce 263%

Manaus/AM - Entre janeiro a novembro de 2019, 2.230 motoristas foram flagrados embriagados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), durante as blitzes da Lei Seca. O número representa um crescimento de 263% em relação ao mesmo período de 2018. No ano passado, 604 motoristas foram flagrados embriagados.

Nos últimos 11 meses, o Detran realizou 246 operações em Manaus e em oito municípios do estado, um crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado quando ocorreram 144 operações.

Infração

Beber e dirigir é infração gravíssima, com multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) de R$ 2.934,70. O motorista que for flagrado nessas condições responde a processo administrativo, que prevê a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por um ano. Em caso de reincidência em 12 meses, o valor da multa dobra.

Caso o flagrante aponte um nível de álcool no sangue a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, além da punição na esfera administrativa, o condutor responde por crime de trânsito. Nesse caso, a legislação prevê detenção de seis meses a três anos, após instrução do processo na Justiça.