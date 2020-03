No Amazonas, homens vão aos tapas pra impedir desembarque de passageiros vindos do Pará

Tempos amargos

Manaus/AM - Moradores do município de Barreirinha, no Amazonas, protagonizaram uma grande confusão no porto da cidade ao tentarem impedir o desembarque de passageiros que vinham da cidade de Cametá, no Pará.

A confusão aconteceu na noite desse domingo (29) e foi motivada pelo medo dos populares de que alguém entre os viajantes estivesse contaminado pelo novo coronavírus.

Alguns passageiros insistiram em descer e foram confrontados por um grupo de homens que estava no local. Houve luta corporal entre eles e polícia precisou ser acionada para conter os ânimos.

Algum tempo depois, tripulação e passageiros foram examinados por uma equipe médica e liberados já que nenhum deles manifestava sintomas da doença.