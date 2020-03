No Amazonas, ex-prefeito é condenado a pagar R$ 6,7 milhões

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - Dois ex-prefeitos do município de Iranduba têm contas julgadas pelo TCE AM e o ex-gestor , Xinaik Silva de Medeiros, teve as contas de 2015 reprovadas, enquanto a ex-prefeita Madalena de Jesus Souza teve as contas aprovadas com ressalvas, mas o ex-secretário municipal de Infraestrutura de Iranduba, André Maciel Lima, foi multado.

O ex-secretário municipal de Infraestrutura de Iranduba foi multado em R$ 1 milhão por irregularidades na prestação de contas do exercício de 2015.

Devido às dezenas de irregularidades contatadas nas contas de ambos os ex-gestores, Xinaik Silva e André Maciel Lima, o relator do processo, auditor Alípio Filho, condenou os mesmos a devolver aos cofres públicos, entre multa e alcances, o montante que somaram R$ 7,8 milhões.

Gestor no período de 1º de janeiro a 10 de novembro, Xinaik Silva foi multado em R$ 6,7 milhões (soma de multa e alcance) em decorrência de atos praticados com graves infrações às normas legais.

Infrações como ausência de retenção de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto de Renda (IR) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em diversos pagamentos, no valor de R$ R$ 72,3 mil, além da falta de comprovação de despesas no valor de R$ 5,6 milhões referente aos gastos Fopags/Fundeb 40%, foram alguns dos motivos da aplicação das penalidades ao ex-prefeito.

Maria Madalena de Jesus Souza, prefeita no período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2015, teve as contas aprovadas com ressalvas e sem multa.