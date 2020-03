No Amazonas, ex-gestor é notificado a devolver R$ 2,94 milhões

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - Irregularidades não sanadas em prestação de contas relativas ao exercício de 2016 levaram o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE AM) a notificar ex-administrador municipal a recolher mais R$ 2,94 milhões aos cofres públicos.

A notificação ao ex-prefeito de Rio Preto da Eva, Ernani Nunes Santiago, cobra R$ 2,82 milhões, relativos a “restrições nº 27 e 37, não sanadas no Relatório Conclusivo nº 59/2018-DICAMI”, e mais R$ 122 mil por "irregularidades não sanadas no Relatório Conclusivo nº 077/2019- DICOP”.

O ex-prefeito tem 30 dias para apresentar defesa ou recolher os valores pelos quais está sendo notificado pelo TCE Amazonas.