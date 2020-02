No Amazonas, 'Juninho Play' foge de dentro de fórum durante audiência de custódia

Manaus/AM - Um homem identificado como João Costa Júnior, fugiu de dentro do fórum do município de Parintins, no Amazonas, enquanto conversava com defensores de Justiça na tarde dessa quinta-feira (20), durante audiência de custódia.

“Juninho Play”, como é conhecido na cidade, pulou uma das janelas do imóvel e saiu correndo até desaparecer da vista de todos. A fuga ocorreu no momento em que o defensor público pediu para falar com o cliente em um dos corredores do Fórum.

Mesmo sabendo que não era o procedimento padrão, o agente público pediu que os policiais tirassem as algemas de Juninho. Assim que os PMs tomaram certa distância, o detento não pensou duas vezes: saltou a janela e saiu em disparada.

Ele ainda foi perseguido, mas conseguiu escapar. João é considerado um indivíduo de alta periculosidade e tem envolvimento com roubos e com o tráfico de drogas em Parintins.

Ele segue sendo procurado agora pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, qualquer informação a respeito dele pode ser informada pelo disque denúncia.