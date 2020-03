No Amazonas, corpos de vítimas de Covid-19 podem ser cremados ou ter velório limitado

O mau exemplo do coronel Menezes

No Amazonas, familiares de pessoas que vierem a morrer por complicação do Covid-19 devem escolher entre fazer a cremação ou limitar o número de parentes no velório e enterro. A orientação é da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

A opção dada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é pela cremação, afim de que não haja qualquer possibilidade de contágio. Já a FVS, recomenda que o local do velório tenha ambiente para lavagem constate de mãos e recipientes de álcool em gel.

Familiares da única vítima que não resistiu ao novo coronavírus no Amazonas, um empresário, deverá ser cremado em Iranduba, onde já há local em funcionamento deste serviço fúnebre.