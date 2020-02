Nesta quinta, Sine Amazonas oferta 232 vagas de emprego

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 232 vagas de emprego para esta quinta-feira (06/02). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: SUPERVISOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir CNH “B” ter vivência em atendimento ao cliente, experiência em vendas, com habilidades para liderar equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência ou sem experiência

OBS.: Ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em liderar equipes, ter vivência em rotinas de shopping, Ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).



03 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir CNH “B”, curso de NR35 e aplicação de insulfilm, ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: COORDENADOR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, desejável possuir curso de pizzaiolo, ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência

OBS.: Com experiência no preparo de sanduiches (artesanais), yakissoba, ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir curso de Excel Avançado ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

04 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: AJUDANTE GERAL DE MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com conhecimento em mecânica e elétrica de carretas e cavalos mecânicos, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência

OBS.: Com conhecimento em mecânica de caminhão e motores, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalo mecânico, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

05 VAGAS: VENDEDOR DE PLANOS DE SAÚDE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência ou sem experiência

OBS.: Ter habilidades para trabalho em equipe e atendimento ao cliente, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

05 VAGAS: AÇOUGUEIRO DESOSSADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em desossar e cortes, ter habilidades para atendimento ao público proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

190 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede de distribuição (90 horas), predial, residencial e industrial, NR10 e SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT; será diferencial possuir CNH D; proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe.

(Documentação completa).



01 VAGA: ATENDENTE DE HOSPEDAGEM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Ter experiência em recepção de hotel, ter domínio em inglês fluente, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (Documentação completa).

07 VAGAS: ATENDENTE DE BALCÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

OBS.: Ter habilidades em atendimento ao público, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário ter mobilidade para trabalhar. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Proativo, comunicativo, possuir curso de informática, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Ter experiência, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência

OBS.: Com experiência, proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Ter experiência em organização de estoque e atividades afins, proativo, comunicativo, preferencialmente que resida nos bairros Cidade Nova, Parque das Nações, Novo Israel, Manoa, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova ou adjacentes; ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).