Nesta quinta, mulheres têm sessão de embelezamento e teste rápido em Manaus

Manaus/AM - Atendimento psicossocial e outros serviços vão ser oferecidos nesta quinta-feira, dia 12, ao público feminino de Manaus, dentro da programação do ‘Março Lilás’. A ação social deve ocorrer na sede da Subsecretaria de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos, localizada na rua Araxá, conjunto Duque de Caxias, Flores, zona Centro-Sul.

Serão ofertados serviços de atendimento psicossocial e jurídico, sessões de embelezamento, emissão de documentos (Carteira de Identidade e viabilização da Certidão de Nascimento), higiene bucal e teste rápido.

A programação, voltada às mulheres, tem coordenação do Fundo Manaus Solidária, em parceria com as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). O “Março Lilás” é totalmente dedicado à mulher manauara e visa chamar a atenção da sociedade sobre a importância dos exames preventivos, em especial o do colo do útero, e também para o combate à violência contra a mulher.