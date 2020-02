Navio Ana Karolinne 3 naufraga no rio Amazonas e deixa mortos e vários desaparecidos

Manaus/AM - Um navio de médio porte, denominado de Anna Karoline 3, naufragou na madrugada deste sábado (29) no município de Laranjal do Jari, a 265 quilômetros de Macapá, no Sul do Amapá.

Informações preliminares dão conta que um helicóptero, um avião e outras embarcações foram encaminhados à região para ajudar no resgate das vítimas.

De acordo com a Corpo de Bombeiros, até as 9h, já foi possível confirmar duas mortes, as vítimas são mulheres. Há informação também de que pelo menos 20 pessoas estariam desaparecidas, entre tripulantes e passageiros, segundo o O comando do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Informações preliminares detalham ainda, que havia cerca de 60 pessoas na embarcação. Ainda não se sabe o que motivou o naufrágio.

O navio saiu por volta das 18h de sexta-feira (28) de um porto em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, em direção a Santarém, no Pará, mas às 5h deste sábado, o comandante da embarcação acionou o socorro numa região próxima à Ilha de Aruãs e à Reserva Extrativista Rio Cajari.