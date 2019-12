Natal do Abraço oferece Almoço Solidário para moradores de rua em Manaus

O projeto “Almoço Solidário”, um dos três eixos da campanha “Natal do Abraço”, da Prefeitura de Manaus, coordenado pelo Fundo Manaus Solidária, ofereceu uma refeição natalina, nesta sexta-feira, 20/12, aos usuários do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), localizado no bairro de Petrópolis, zona Sul.

Conforme a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, a prefeitura realiza esse trabalho de forma permanente no Centro POP, pois o equipamento socioassistencial resgata cidadania aos usuários.

“Estamos aqui trazendo o espirito de confraternização para essas pessoas, com este lindo almoço de natal. Todos estão muito felizes e se sentem em casa, porque aqui uma equipe multidisciplinar realiza diversas atividades, seguindo as determinações do prefeito Arthur Virgílio Neto, e da primeira-dama Elisabeth Valeiko, para que tenham uma vida mais digna”, frisou Conceição.

Valdir Nogueira, de 56 anos, vive em situação de rua e antes de conhecer o Centro POP não tinha nenhuma perspectiva de vida. “Eu vim para cá, onde me acolheram. Aqui sou tratado com respeito e dignidade e retirei todos os meus documentos. Agora estou pronto para começar uma nova vida”, relatou.

As refeições oferecidas nesta sexta-feira, foram preparadas pelas equipes das cozinhas comunitárias da Semasc. Ao longo do ano, as seis cozinhas comunitárias, mantidas pela Prefeitura de Manaus, oferecem 1.200 alimentações gratuitas todos os dias a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Preta Lee, vocalista da Banda Uns e Outros disse ser gratificante poder participar da iniciativa do Almoço Solidário. “Falar de Deus é algo maravilhoso, principalmente nessa época, que todos estão com o coração aberto. Essa é uma oportunidade única que nós temos de tocar o próximo com nossa mensagem. Fazemos isso com muito amor e com muito carinho, e somos gratos a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko, e a vice-presidente, Monica Santaella, pelo convite”, afirmou a cantora.

Natal do Abraço

O “Natal do Abraço” possui três eixos de atuação. O primeiro eixo é o “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade; o segundo eixo é o “Noites Felizes”, que consiste na programação cultural com apresentação de corais, fanfarras e grupos musicais em diversas áreas da cidade; e o terceiro eixo são os “Almoços Solidários”, em que são promovidos almoços natalinos em áreas periféricas da cidade com pessoas, reconhecidamente, em situação de vulnerabilidade social.