'Não temos motivos para sequer iniciar o ano letivo', diz presidente do Sinteam

Manaus/AM - O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) vai realizar uma assembleia geral com os trabalhadores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto no dia 3 de fevereiro, primeiro dia letivo do ano, para dar início aos debates sobre a data-base da categoria. O sindicato enviou ofício solicitando audiência com o secretário de educação, Vicente Nogueira, e com o governador Wilson Lima mas até agora não houve resposta. "Temos que discutir com a categoria, mas há motivos para sequer iniciarmos o ano letivo", disse a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues.

No ano passado, os trabalhadores reivindicavam 15% de reajuste. Após 41 dias de greve conseguiram apenas 4,73%, mas afirmam que tiveram perdas do vale transporte estendido para servidores de 40h e 60h, auxílio-localidade de R$ 80 para trabalhadores da sede e R$ 120 para os da zona rural, vale alimentação de R$ 450 para todos os servidores da educação estadual e progressões horizontais e verticais.

O Sinteam ainda afirma que os trabalhadores sofrem perseguições que foram intensificadas no período pós-greve e o governo ainda aprovou o congelamento dos salários até 2021, desconto de mais 3% na previdência, reduziu as turmas, aumentou o número de alunos por sala de aula e ameaça contratar empresa para gerir o vale-alimentação, gerando gastos para o estado e, principalmente, prejudicando os trabalhadores do interior.