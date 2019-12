Nacional FC vai disputar Copa São de Futebol Jr. com passagens pagas pelo governo

Manaus/AM - Com vaga para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, a equipe do Nacional Futebol Clube vai participar da competição com as passagens aéreas pagas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). A delegação amazonense será composta por 25 integrantes, entre eles, 20 atletas e cinco membros da comissão técnica.

Com início no dia 2 de janeiro e término no dia 25 do mesmo mês (ocasião em que é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo), a Copinha, como é mais conhecida a principal competição de base do país, será disputada por 128 times, divididos em 32 grupos. Representante do Amazonas, o Nacional faz parte do grupo 6, juntamente com as equipes Velo Clube - SP, Paraná - PR e RB Brasil - SP.

O grupo azulino chega em solo paulista na próxima quarta-feira (1º) e fará sua estreia na sexta-feira (3), às 19h15 (horário de Brasília), contra o Paraná - PR, no estádio Benito Agnello Castelani, na cidade sede, em Rio Claro - SP. O segundo desafio do Leão da Vila Municipal será no dia 6 de janeiro, às 17h (horário de Brasília), contra o Velo Clube - SP. Já no dia 9 de janeiro, o Nacional jogará contra o RD Brasil, às 17h, finalizando a 1ª fase.