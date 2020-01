Nacional FC encara RB Brasil em jogo decisivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Manaus/AM - Após vencer por 3 a 2 o Velo Clube de São Paulo, em jogo da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Nacional Futebol Clube segue firme na competição e se prepara para o jogo decisivo dessa quinta-feira (9), que vale a classificação para a 2ª fase da competição. A equipe enfrenta o Red Bull Brasil, às 16h (horário de Manaus), no estádio Benito Agnelo Castellano, em São Paulo. O Nacional conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), que doou as passagens para a equipe.

Ao vencer o Velo Clube, o Nacional conquistou um feito que há três anos não era alcançado: uma vitória amazonense na Copinha. Durante a partida, garra e determinação não faltaram, e logo o Naça abriu 2 a 0, com gols de Kalil e Max Nóbrega. Mas a pressão do time paulista surtiu efeito, chegando ao empate, e a vitória do Amazonas foi sacramentada apenas aos 31 minutos do segundo tempo, com mais um gol de Max Nóbrega.

O time amazonense havia estreado com derrota na competição por 4 a 1, contra o Paraná-PR, enquanto o Velo Clube-SP venceu o RB Brasil-SP por 2 a 1. Na 2ª fase, vitória amazonense sobre o Velo Clube por 3 a 2 e o RB Brasil levou a melhor sobre o Paraná, por 2 a 0. Dessa forma, as equipes do grupo 6 estão empatadas com uma derrota e uma vitória, cada.

Para o chefe da delegação amazonense, Thiago Durante, a equipe amazonense tem grandes chances de passar a próxima fase, mas para isso, precisa vencer a partida. “A situação do Nacional é vencer. Todos os clubes que ainda estão na disputa da competição vão buscar a vitória nesta terceira rodada”, afirmou.