Nacional apresenta elenco para disputa do Campeonato Amazonense e Série D

Manaus/AM - O Nacional Futebol Clube apresentou o elenco profissional para a temporada 2020, para a disputa do Campeonato Amazonense e Série D do Campeonato Brasileiro. O evento ocorreu no último sábado (04), no CT Barbosa Filho. Na ocasião foram apresentados jogadores e comissão técnica que vão defender o Naça.

Anteriormente, o clube havia anunciado 16 jogadores, desse total, o zagueiro Rafael Victor não faz mais parte do elenco. Atualmente, o clube conta com 22 jogadores, mas outros atletas da base devem ser promovidos ao time profissional.

No Campeonato Amazonense, o Naça estreia diante o Iranduba no dia 23 de janeiro, às 20h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, zona oeste de Manaus.

O presidente do clube, Nazareno Pereira, enfatizou a permanência da base da temporada passada e os reforços, com o objetivo de garantir o Naça na briga pelo título do Campeonato Amazonense.

“O Nacional vem trabalhando forte desde o início de 2019, onde nós mantivemos a base para 2020. Tivemos alguns reforços, estamos com o elenco formado, inclusive já estamos treinando, com algumas peças que fomos buscar fora e mais alguns jogadores da base que serão promovidos ao time profissional. Então, esse ano, a gente vem para disputar o título do Campeonato Amazonense”, garantiu o mandatário.

O técnico que comandará a equipe azulina em mais uma jornada será Aderbal Lana.