Na virada do ano, incêndio destrói centro comercial em Manaus

Manaus/AM - Um centro comercial situado na avenida Arquiteto Henriques B.Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio na madrugada na virada de ano.

Segundo o Corpo de Bombeiros ao menos cinco boxes de madeira foram atingidos e nenhuma vítima de queimadura ou inalação de fumaça foi registrada.

De acordo com os bombeiros, as causas do incêndio estão sendo apuradas.