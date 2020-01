Mutirão de limpeza chega nas zonas Sul e Oeste de Manaus

Manaus/AM - As zonas Sul e Oeste recebem equipes de mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus nesta semana. Mobilizando mais de 100 trabalhadores, o serviço coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) cumpre programação simultaneamente nos bairros Praça 14 e na Comunidade Parque São Pedro.

“Todo ano começamos os trabalhos de limpeza pública com um grande mutirão nos locais de Réveillon e logo depois partimos para a Praça 14, que faz aniversário em janeiro. Já é uma tradição. Esse ano, como não poderia deixar de ser, estamos cruzando os primeiros dias de 2020 nesse bairro e aproveitando as pausas nas chuvas para adiantar o serviço também na Comunidade São Pedro”, explicou o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças.

No bairro Praça 14, os trabalhadores já passaram pelas principais ruas e avançam pelos residenciais Manaus e Chico Mendes II. Nesta quarta-feira, 15/1, os trabalhos foram intensificados no local por conta dos festejos de comemoração do aniversário do bairro.