Muro desaba e cai em cima de casas durante incêndio em loja de colchões na Compensa

Manaus/AM - A lateral do muro de uma loja de colchões desabou, na noite desta quinta-feira (20), durante o incêndio que acontece na antiga Esplanada, localizada na Rua Amazonas, bairro Compensa, zona Oeste.

Enquanto o Corpo de Bombeiros tentava conter o fogo que tomou conta do prédio por inteiro, a parte do muro caiu, atingindo residências nas proximidades. Há ainda a possibilidade de outras laterais do muro caírem, causando ainda mais estragos. A corporação trabalha no incêndio para não só conter as chamas, como tentar evitar a queda do restante do muro.

Até o momento, nenhuma vítima do incêndio foi registrada, mas uma pessoa passou mal e foi atendida pelo Serviço de Pronto Atendimento (SAMU). A qualquer momento mais informações.