Multidão fecha avenida de Manaus com fogueiras durante manifestação

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - Moradores que foram retirados pelo Governo do Estado em novembro de 2019, do igarapé da Cachoeirinha, localizado na zona Sul de Manaus, realizaram na tarde desta quarta-feira (11), uma manifestação Avenida Silves.

Com fogueiras, eles fecharam a avenida. Os manifestantes reivindicam o pagamento do auxílio-aluguel, atrasado há dois meses. Além disso, eles estão cobrando a casa (ou valor em R$ 50 mil) que foi prometida pelo Governo. Ela seria dada após três meses da retirada dos moradores do local.

Veja vídeo da manifestação: