Mulher morta em naufrágio do Anna Karoline III não conseguiu sair do banheiro a tempo

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontraram na quarta-feira (11) mais uma vítima uma vítima do naufrágio da embarcação Anna Karoline III, ocorrido no dia 29 de Fevereiro deste ano.

O corpo da mulher, que ainda não foi identificada, estava presa em um dos banheiros do barco e ps bombeiros tiveram dificuldades de fazer o resgate.

Um dos sobreviventes contou a imprensa que a maioria dos mortos estavam dormindo no momento em que o barco foi engolido pelas águas.

Segundo informações, a profundidade onde a embarcação se encontra submersa é de 15 a 16 metros. Os bombeiros do Amazonas mergulham utilizando roupas de neoprene, nadadeiras, cinto de lastro, compressores de ar, mangueiras (narguilé) e máscaras de mergulho full-face que permitem a comunicação por voz com a equipe de segurança em superfície.