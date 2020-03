FENAJ manifesta solidariedade a Auxiliadora Tupinambá e repudia conduta de Sikêra Júnior

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Com objetivo de contribuir para o debate e reflexão sobre Jornalismo e gênero, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJPAM) realiza Roda de Conversa temática alusiva ao 8 de Março – Dia Internacional da Mulher. Com o tema “A mulher jornalista diante dos ataques e violações à liberdade de imprensa e exercício da profissão”, o evento reunirá jornalistas de renome e grande contribuição para o jornalismo local no dia 09 de março, às 19h, na sede da entidade (Praça Santos Dumont. Nº 15 – Centro).

A data é a mesma do "Dia de Luta das Mulheres Jornalistas", contra os assédios moral e sexual e os ataques sexistas, machistas e misóginos, orientado pela Fenaj que, conclama a todas as jornalistas a usar a cor lilás neste dia de trabalho como forma de mostrar força e união da categoria diante da pauta de respeito ao gênero.

O evento integra o calendário de lutas proposto pela Comissão de Mulheres da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), formada por representantes de 19 entidades sindicais – incluindo o Amazonas - além de duas componentes da Executiva da Fenaj. O grupo foi formado no início de 2020 como uma mobilização de Sindicatos de Jornalistas de todo o País para fazer frente às lutas que historicamente marcaram a categoria e que, no atual contexto, continuam sendo ainda mais necessárias.

“Os ataques ao exercício profissional, agravados pelas agressões de gênero, vêm pautando a luta e a defesa do jornalismo diariamente. Os ataques a jornalistas como Patrícia Campos Mello e Vera Magalhães, da Folha de São Paulo e TV Cultura, respectivamente, são apenas uma parte do problema que reflete a crescente e preocupante misoginia em relação ao exercício profissional do jornalismo. Em nível local, queremos ressaltar a luta de grandes mulheres que contribuem para assegurar o direito à informação como um bem inerente à democracia”, afirmou a presidente do SJPAM, Auxiliadora Tupinambá.

Roda de Conversa

Participarão da Roda de Conversa as jornalistas Ivânia Vieira (Universidade do Amazonas), Kátia Brasil (Portal Amazônia Real), Marcela Rosa (Portal da Marcela Rosa) Rosiene Carvalho (Blog da Rosiene Carvalho e Band Difusora) e Steffanie Schmidt (Faculdade Martha Falcão e Corecon). A mediadora do evento é a jornalista Edilene Mafra (Faculdade Uninorte).