‘Muda Manaus’ tem oferta de 342 vagas de emprego nesta sexta-feira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), vai oferecer através da terceira edição do programa "Muda Manaus", nesta sexta-feira (06/03), 342 vagas de emprego. O atendimento será das 8h às 17h, na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, localizada na avenida Samaúma, s/nº, Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Os interessados devem comparecer com os documentos originais

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

05 VAGAS AUXILIAR TÉCNICO DE CAMPO (MOTO OFF ROAD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Sem experiência

OBS.: Possuir conhecimento e domínio no pacote office, ter CNH “A”, possuir moto própria (modelo Cross ou Bross, a Partir do ano de 2017) ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e possuir disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

10 VAGAS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo com (Curso Técnico em Edificações)

Experiência: Sem Experiência

OBS.: Possuir curso técnico em Edificações, curso de Autocad, bom domínio em informática, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e possuir disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

20 VAGAS AUXILIAR TÉCNICO DE CAMPO (Leiturista)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Sem experiência.

OBS.: Possuir conhecimento e domínio no pacote office, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e possuir disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: ELETRICISTA BAIXA TENSÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Com experiência na área, possuir cursos de: rede predial, residencial, NR10, SEP e NR35, possuir experiência em Baixa Tensão, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).

01 VAGA: ENCANADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Com experiência na função, possuir cursos na área, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).

20 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior cursando (Administração ou áreas afins).

Com Experiência.

OBS.: Com experiência na área administrativa, ter domínio e cursos atualizados de Informática intermediária, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

07 VAGAS – SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Com experiência

OBS.: Possuir amplo domínio e cursos atualizados no pacote office, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e possuir disponibilidade de horários.

(Documentação completa).

01 VAGA: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Com experiência na função, possuir cursos na área, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).

01 VAGA: VENDEDORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência.

OBS.: Com experiência atendimento ao cliente e vendas internas, vendas em telemarketing, com habilidade para trabalhar em equipe, possuir cursos de telemarketing, técnicas de vendas e atendimento ao cliente, ser proativo, comunicativo.

(Documentação completa).

05 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, possuir CNH “D”, ter cursos de direção defensiva, primeiros socorros e transporte coletivo de passageiros atualizados, com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

70 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência

OBS.: Com experiência em manutenção e poda em redes energizadas experiência em cesto simples, possuir cursos de NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), com CNH CATEGORIA “D”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).

80 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede predial, residencial e industrial, NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, possuir CNH “A” ou “B”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).

60 VAGAS: ELETRICISTA REDE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede de distribuição (90 horas), NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, possuir CNH “A” ou “B”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em veículos de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em organização de estoque ou atividades afins, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário, (preferencialmente que resida nos seguintes bairros: Cidade Nova, Parque das Nações, Novo Israel, Manôa, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova e bairros adjacentes).

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

10 VAGAS: COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com habilidade para atendimento público, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGAS: AUXILIAR DE MECÂNICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ser proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA – AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na construção civil, proativo e pontual.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com Experiência.

OBS.: Com experiência na área, ter domínio e cursos de informática ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS OPERADOR DE CAIXA (PCD) –

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Sem experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática, ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com Experiência

OBS.: Com conhecimento em informática, ter habilidade para trabalho em equipe, possuir moto própria e CNH “A”, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática, ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com Experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática, ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).