M/S Volendam atraca no porto de Manaus com mais de 2 mil turistas

Manaus/AM - De bandeira holandesa, o cruzeiro M/S Voledam chegou a Manaus neste domingo (08), sendo o décimo navio a atracar na capital amazonense na atual temporada 2019/2020. Aproximadamente 2,2 mil turistas, entre passageiros e tripulantes, desembarcaram no Porto de Manaus ao som das toadas dos bois Caprichoso e Garantido, que fizeram um pocket-show organizado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

A embarcação ficará pouco mais de 24 horas em Manaus, onde os turistas percorrerão os atrativos turísticos da cidade e da Região Metropolitana. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) também esteve presente e participou do receptivo aos turistas.

Nesse período, a segurança do Centro da cidade está sendo reforçada com a polícia turística, levando mais tranquilidade aos turistas que optam por passear pela região.

Segundo a diretora de Marketing da Amazonastur, Ana Claudia Rego, esse navio traz, em sua grande maioria, turistas norte-americanos. “Eles ficarão na cidade por quase 24 horas, com isso é dinheiro circulando na cidade e região metropolitana. E o que é melhor é que o agente de viagem também está aqui vendendo o pacote turístico dele. Ou seja, o cruzeiro não movimenta somente a parte da economia tradicional, mas também a economia voltada para turismo”, ressaltou Ana Claudia.

O Volendam partiu de Buenos Aires, na Argentina, e fará um tour pela América do Sul. Antes de chegar à capital amazonense, o cruzeiro atracou na comunidade da Boca da Valéria, no município de Parintins, no sábado (07/03). O destino turístico é um dos prediletos dos turistas, que se encantam há quase 40 anos com a região serrana da Ilha Tupinambarana. Depois de deixar a capital, a embarcação segue para Parintins, com previsão de chegada à sede do município na terça-feira (10/03).