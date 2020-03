MPF investiga negligência do poder público na morte de 20 pessoas por H1N1 no Amazonas

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - Só neste ano, pelo menos 20 pessoas morreram por Influenza A (H1N1) no Amazonas e o Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação para apurar se há negligência do poder público no controle do surto no Estado. A procuradora da República Bruna Menezes da Silva, determinou a abertura de inquérito civil para apurar a situação, conforme portaria que consta no Diário Eletrônico do MPF desta segunda-feira (9).

O Estado possui o prazo de 10 dias para explicar as medidas tomadas no controle da Influenza A e outras doenças respiratórias. A preocupação com o controle da H1N1 surge em momento em que o mundo todo enfrenta uma crise na saúde com o novo coronavírus (Covid-19).

Só para ilustrar o possível descontrole da doença no Estado em apenas dois meses de 2020, em todo o ano passado foram registradas 32 mortes por H1N1 no Amazonas, segundo dados da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM).

