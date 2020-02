MPF apura irregularidades na fila de espera do Hospital Getúlio Vargas em Manaus

Manaus/AM - O procurador da República Carlos Alberto Diogo Garcia, do Ministério Público Federal (MPF), determinou a abertura de inquérito civil contra o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) para apurar suposta irregularidade quanto a alteração da posição dos pacientes na lista de espera. A medida foi antecedida por procedimento preparatório e está publicada no diário eletrônico do MPF, seção Amazonas, desta terça-feira, dia 18.

Conforme a publicação, o "inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 'apurar suposta irregularidade quanto a alteração da posição dos pacientes na lista de espera do Hospital Universitário Getúlio Vargas, para realização de procedimento cirúrgico’ ”.