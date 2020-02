MPF Amazonas faz consulta pública para eleger prioridades de atuação

Manaus/AM - Sociedade, membros e servidores estão convidados para participar da consulta pública, lançada na quinta-feira (13) pelo Ministério Público Federal (MPF). O objetivo é identificar temáticas de atuação prioritária do MPF para os próximos anos. O questionário on-line finaliza a etapa de diagnóstico para a construção do novo planejamento estratégico, que começa a vigorar em 2021.

Dividida em cinco seções, a consulta elenca os temas de atuação finalística e as estruturas de apoio do MPF para que o respondente indique o grau de importância para cada item. O resultado da consulta servirá para nortear o trabalho de elaboração dos novos objetivos e programas do Planejamento Estratégico.

A construção do novo ciclo do planejamento estratégico é conduzida pelos próprios integrantes do órgão e não por consultoria externa. Para a secretária de Modernização e Gestão Estratégica (SGE) do MPF, Bruna Pereira de Alencar, em tempos de restrições orçamentárias, além de contribuir com a economicidade e eficiência da atuação institucional, essa abordagem mostra o aumento da maturidade organizacional em ferramentas de gestão, para, em parceria com a sociedade, definir os novos rumos da instituição.

Participe da consulta pública (https://pesquisa.mpf.mp.br/index.php/85265?lang=pt-BR) e ajude a definir o MPF que queremos para o futuro.