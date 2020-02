MP lança sistema de atendimento a pacientes com pé-diabético no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) realiza, na próxima quinta-feira (20), o lançamento do Sistema Integrado de Atenção ao Pé Diabético - Siapd. A solenidade contará com a presença da procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, e de autoridades da Prefeitura de Manaus e Governo do Estado. O evento será realizado no Auditório Procurador de Justiça Gebes Medeiros, edifício da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, avenida Coronel Teixeira, 7997, Bairro Nova Esperança II. O evento é resultado da atuação direta da 58ª Promotoria de Direitos Humanos da Saúde Pública, da qual é titular a promotora de Justiça Silvana Nobre Cabral.

Sobre o Pé Diabético

O Pé diabético é uma das complicações do diabetes mellitus de impacto irreversível. Tais complicações podem ser físicas, mentais e sociais e correspondem à deformidades anatômicas, lesões e amputações.

A Prefeitura Municipal de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Saúde vem empreendendo esforços para prevenção do Pé Diabético, com ações de promoção, prevenção e tratamento em todas as Unidades Básicas de Saúde, incluindo o Acompanhamento e Monitoramento do usuário no Programa Hiperdia.

O aumento da cobertura da atenção primária, as constantes capacitações para os profissionais, a oferta do Exame da Avaliação Neuromotora, o Exame Índice Tornozelo braquial que é realizado com o equipamento Doppler Vascular Portátil Periférico Pressórico nos usuários diabéticos são algumas das estratégias utilizadas para ampliar o acesso e a qualidade desse serviço.

Destaca-se ainda a implantação de 06 ambulatórios de referência municipal, que funcionam nas Unidades Básicas de Saúde Sálvio Belota, Áugias Gadelha, Guilherme Alexandre, Alfredo Campos, Dr. José Rayol dos Santos e Leonor de Freitas, onde é disponibilizado o curativo grau II nos usuários com lesões diabéticas, assegurando, desta forma, o tratamento imediato, o acompanhamento em tempo hábil da evolução das lesões e facilitando a identificação dos usuários faltosos para que seja realiza a busca ativa dos mesmos.

Porém, para garantir a continuidade e integralidade do cuidado aos usuários é necessário fortalecer a integração entre a Rede Municipal e Estadual de Saúde.

Nesse sentido, a SEMSA e SUSAM em consonância com o MPE desenvolveram a ferramenta de apoio à gestão da Rede de Atenção à saúde, denominada “Sistema Integrado de Atenção ao Pé Diabético” o qual será utilizado nos Níveis de Atenção Primária, Secundária e Terciária para referência e contra referência, fortalecendo assim o cuidado do usuário diabético com lesão.