MP Amazonas entrega prêmios do Human Hack Fest 2019

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) realiza nesta segunda-feira, 10/2, Cerimônia de Premiação do Human Hack Fest 2019 - Ação Humanitária, às 10h, no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, sede da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), localizada no bairro de Nova Esperança, zona Oeste de Manaus. Este será o encerramento desta maratona tecnológica, quando ocorrerá a escolha e a disponibilização das melhores soluções para a sociedade.

O coordenador geral do evento, subprocurador de Justiça para assuntos administrativos do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Mauro Roberto Veras Bezerra chama atenção para todas as ideias que surgiram durante o HHF, até as que ainda ficaram no papel. Todas elas podem ser desenvolvidas num futuro próximo. "Eu acompanhei e fiquei bastante satisfeito com o resultado do Human Hack Fest e pelas ideias que surgiram durante o evento e penso que há a possibilidade até, não só das ideias vencedoras terem continuidade mas de todas as outras que foram selecionadas terem de alguma forma um apoio com outras instituições que queiram apoiar os estudantes e todos os que brilharam no evento para que elas possam dar continuidade no trabalho", disse o coordenador do evento e subprocurador de justiça par assuntos administrativos, Mauro Veras.

Criatividade

A criatividade e a efetividade estão presentes em nove propostas que passaram para fase eliminatória, que ocorreu em janeiro de 2020. Os projetos Bienvenidos, Human Donation, Cadê Minha Escola, Move Ação - Human to Human, Human Help, Imicard, Simformaqui, Projeto Ahora e Rede das Amazonas foram os que mais se alinharam às propostas do evento.

Para a diretora administrativa da Sidia, Vânia Capela, o Human Hack Fest representa um passo importante para a o início da utilização mais efetiva de ferramentas de tecnologia para ajudar a sociedade.

"Nós entendemos que o evento foi muito proveitoso, com participação massiva, com muitas novas ideias e muito importante por ter sido algo pioneiro nessa área humanitária. A tecnologia precisa ser um alicerce para melhorar a vida das pessoas e isso inclui as questões humanitárias. O Sidia espera que esse seja um pontapé inicial nessa direção de desenvolver novas soluções que possam ajudar os habitantes de nossa cidade, principalmente dentro dessas questões humanitárias", disse Vânia.

O Hack Fest começou na Paraíba e, desde o ano passado, entrou na programação de eventos do MPAM. A edição desse ano integrou profissionais da área de desenvolvimento de softwares e movimentos sociais, ONGs que ajudam os venezuelanos a se estabelecerem em Manaus.

Reinier Freitas atuou intensamente como mentor durante o Human Hack Fest e declara que foi um evento memorável com resultados importantes.