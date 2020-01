Motorista morre após grave acidente entre carro e caminhão na AM-010

Manaus/AM - O motorista Rosivaldo da Silva Júnior, 29, morreu na noite desta quarta-feira (21), após um grave acidente no KM 34 da AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

Segundo o motorista do caminhão, ele ainda teria tentado desviar quando viu o carro, mas o veículo acabou colidindo com o pneu dianteiro do caminhão e derrapando na pista. O motorista do carro acabou morrendo preso às ferragens.

O corpo de bombeiros foi acionado para remover o corpo do veículo. Em seguida, ele será entregue ao Instituto Médico Legal.

O motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Foto: Portal do Holanda / Altemir Coelho