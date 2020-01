Morre em Manaus o jornalista Luiz Eugênio Negreiros Nogueira

Manaus/AM - Morreu na madrugada desta quinta-feira (9), o jornalista, professor universitário e escritor Luiz Eugênio Negreiros Nogueira.

Apaixonado por rádio, inspirou e ensinou gerações de jornalistas, deixando seu legado registrado em pesquisa histórica publicada em formato de livro pela editora Valer, em 1999, “O Rádio no País das Amazonas”.

Luiz Eugênio Nogueira era jornalista, formado pela Universidade Federal do Amazonas, instituição da qual foi docente pelo departamento de Comunicação Social. Era mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e atuava como pesquisador, principalmente, nos temas voltados ao estudo sobre rádio no Amazonas.

Natural de Manaus (AM),era dono da sindicalização de no 566 do SJPAM, realizada no ano de 2001.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM), em nome da categoria, vem a público manifestar PESAR pela morte de um representante tão notável da categoria de jornalistas e envia condolências a familiares e amigos.

A Prefeitura de Manaus também lamentou a morte do escritor: “Lamentamos muito, eu e minha esposa Elisabeth Valeiko Ribeiro, a passagem dessa figura tão reconhecida como professor e escritor, que é o Luiz Eugênio. Muito citado e estudado, sobretudo, na área de comunicação, ele deixa um legado importante para sua área na Amazônia, algo reconhecido ainda em vida pelos seus pares. Nos solidarizamos com familiares e amigos”, disse o prefeito.

O velório acontece na funerária Canaã, rua Major Gabriel, Praça 14 de Janeiro.