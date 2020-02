Morre aos 85 anos a ex-vereadora Marise Mendes, em Manaus

Manaus/AM - A ex-vereadora e secretária de Estado Marise Mendes, irmã do ex-governador Amazonino Mendes, faleceu aos 85 anos na manhã desta sexta-feira (14), no Hospital Check-Up onde estava internada. A confirmação da morte foi divulgada em nota por seus familiares.

Marise Mendes teve uma parada cardíaca, fruto de complicações respiratórias e renais, às 9h45 de hoje.

"Temos a certeza de que em seu descanso eterno, ao lado do seu amado Fernando (seu esposo) estará sempre rogando por nós aqui na terra. Durante sua passagem por cargos públicos (Secretarias de Assistência Social do Estado do Amazonas e de Manaus e Câmara Municipal de Manaus) Marise sempre foi autêntica, defensora dos direitos humanos e dos mais necessitados", lamentou a família em nota.