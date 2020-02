Em nova manifestação, moradores do Monte Horebe prometem fechar avenida

Manaus/ AM - Moradores da Comunidade Monte Horebe estão seguindo rumo a avenida Torquato Tapajós realizar uma manifestação contra a desocupação e reintegração de posse marcada para acontecer na próxima segunda-feira (2).

Mais cedo representantes de órgãos de segurança, da Defensoria Pública do Estado e Ministério Público e de instituições ambientais se reuniram com moradores, mas nada foi resolvido e as famílias continuam com seus pertences na área.

**Mais informações em instantes