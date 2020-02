Moradores do Monte Horebe fazem manifestação após ameaça de reintegração de posse

Manaus/AM - Um grupo de moradores da comunidade Monte Horebe, na zona Norte, estão reunidos neste momento em frente ao Ministério Público reivindicando sobre um mandato de citação que chegou aos habitantes.

De acordo com o documento, as famílias têm até 15 dias para apresentar documentos de posse do local. Caso o prazo não seja cumprido os moradores poderão ser retirados da área.

Com cartazes e faixas, as famílias tentam chamar a atenção do poder público para o problema. Ainda segundo um morador, é a primeira vez que eles recebem um documento assim, e que os moradores não tem para onde ir.