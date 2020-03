Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - Moradores do Monte Horebe que ainda não receberam o benefício do Governo do Estado reclamam sobre a falta de verba por não ter para onde ir.

É o caso de Luciano Monteiro, que recebe apenas um salário mínimo e precisa sustentar a esposa e o filho de 10 anos. Morador da invasão Monte Horebe, ele relata as dificuldade que vem passando. Confira: