Ministro do Meio Ambiente vem a Manaus explicar criação do Conselho da Amazônia

Manaus/AM - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, virá a Manaus na próxima semana explicar à população amazonense como funcionará a Secretaria do Meio Ambiente, que terá uma sede em Manaus. O ministro também dará detalhes sobre o Conselho da Amazônia, cuja criação foi anunciada dia 21 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro.

A nova secretaria será vinculada ao ministério do Meio Ambiente e atuará no incentivo à biotecnologia, ecoturismo, combate ao desmatamento, apoio à regularização fundiária e pagamento por serviços ambientais.

O anuncio da vinda do ministro aconteceu durante reunião com o deputado federal do Amazonas, Pablo Oliva, na última quinta-feira (23) tarde, na sede do ministério, em Brasília.Na reunião, o ministro e o deputado também conversaram sobre a criação do Conselho da Amazônia e da Força Nacional Ambiental, cujas ações terão início em março.

O conselho será presidido pelo vice presidente da República, Hamilton Mourão, e terá a missão de coordenar as ações dos ministérios com foco na proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Delegado Pablo ressaltou a importância da secretaria da Amazônia ter sede em Manaus, o que facilitará ações ligadas à bioeconomia, preservação ambiental e apoio aos trabalhadores ribeirinhos.

“O Amazonas terá ligação direta com o ministério do Meio-ambiente. Isso agilizará a tomada de decisões em beneficio do Estado e principalmente dos milhares de trabalhadores que vivem da floresta e estavam esquecidos”, afirmou Delegado Pablo.

O ministro Ricardo Sales confirmou que estará em Manaus entre os dias 27 e 31 de janeiro, onde dará mais detalhes sobre o Conselho da Amazônia e a Secretaria do Meio-ambiente.

“Vamos explicar as propostas do presidente Bolsonaro para as áreas da bioeconomia, defesa, ecoturismo e preservação ambiental e como elas vão melhorar a vida dos povos da região”, acrescentou o ministro.