Ministério Público pede reforma urgente de viaduto com rachadura em Manaus

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) coordenado pelo promotor de Justiça Paulo Stélio, realizou na quinta-feira, 13, inspeção no Viaduto Ayrton Senna, na avenida Mário Ypiranga que apresenta rachadura. O local tem fluxo intenso de veículos, diariamente, e existe a preocupação de risco com a segurança de quem transita pela via.

Acompanhado de engenheiro do Núcleo de Apoio Técnico, do Ministério Público do Amazonas (NAT) e com a orientação do trânsito realizada por Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), o promotor avaliou as condições do viaduto e verificou que existe uma rachadura que estava, tão somente, sendo disfarçada com asfalto que não resistiu ao trabalho intenso das juntas de dilatação e mostrou novamente a situação da via. Durante a vistoria ficou constatada a deterioração da junta de dilatação, além da exposição da ferragem da plataforma de concreto do viaduto.

O objetivo é para que sejam realizadas obras de manutenção e reforma imediata pelo perigo iminente para quem transita pelo local. "De fato estamos vendo que há um problema na junta de dilatação só que não há manutenção. Você percebe aqui que, simplesmente, jogaram asfalto em cima sem tratar a junta de vedação. Eu penso que a prefeitura tenha que, em caráter de urgência dar a manutenção devida para evitar um mal maior no futuro", disse o Promotor Paulo Stélio.

O promotor determinou que seja oficiado à Secretaria Municipal de Infraestutura (Seminf) para que se manifeste sobre o assunto, indicando se as patologias indicadas comprometem a segurança do viaduto, se houve manutenção preventiva no local, se há cronograma de manutenção preventiva para os viadutos e pontes de Manaus e, se houver, que seja encaminhado ao MPAM. As manifestações da secretaria devem ser encaminhadas ao órgão ministerial em até 10 dias.