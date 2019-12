Ministério Público do Amazonas investe na capacitação de servidores

Manaus/AM - Trinta e nove cursos, grande parte deles aberta ao público, foram desenvolvidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), em 2019. A média de mais de três cursos por mês mostrou a efetividade do trabalho desenvolvido pelo CEAF, neste ano, com o objetivo de fortalecer a formação profissional de membros de servidores do MPAM.

Em 2018, foram realizados 17 cursos, aumento de mais de 220%. O trabalho foi desenvolvido sob coordenação do promotor de Justiça André Seffair que, com o apoio de duas pedagogas e duas agentes de serviço administrativo, pode estabelece metas de atuação, criação e execução dos cursos. Para 2020 já estão programados 14 cursos.

"Nós projetamos um ano e efetivamente tudo o que nós projetamos aconteceu. Nós levamos o MPAM ao exterior, também levamos o MPAM ao interior do Estado, com seminários de "Direito e Cidadania", e com isso demos uma visibilidade institucional que o MP não dispunha até então e passou a ter. Na capital nós tivemos cursos para os servidores no "Hora de Capacitar", saúde e qualidade de vida e também nós tivemos uma série de atividades com as coordenadorias, o que antes não ocorriam e que várias personalidades vieram do Brasil para realizarem palestras e conferências aqui em Manaus", disse o promotor André Seffair, chefe do CEAF.

Projetos consolidados para 2020

Dentro do planejamento do CEAF, para 2020, já estão previstos os seguintes cursos: Hora de Capacitar, Saúde e Qualidade de Vida, MP nas Escolas, MP nas Universidades, Museu do MPAM, Biblioteca Virtual, Seminário Direito e Cidadania no Século XXI, Vitaliciamento (3 aulas e 2 conferências), Congresso Regional Norte (8 e 9 de junho), Encontro com as Coordenações, Júri Simulado 2020 (final de agosto), Concurso de Painéis e Artigos, Revista Jurídica do MPAM e Conferencistas do MPAM.

"Para 2020, nós projetamos como maior desafio a criação do Museu do Ministério Público com a visitação de escolas, na última sexta-feira do mês com o projeto 'MP nas Escolas", para que a gente se abra à comunidade estudantil e acadêmica", finalizou o promotor André Seffair.