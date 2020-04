Ministério da Saúde envia 11 mil comprimidos de cloroquina para o Amazonas

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

O Amazonas recebeu 11 mil comprimidos do Ministério da Saúde (MS) e está disponibilizando de forma controlada aos serviços de urgência e emergência da rede estadual de saúde, incluindo os prontos-socorros HPS João Lúcio Machado, HPS Platão Araújo e HPS 28 de Agosto.

Também receberão a medicação os nove Serviços de Pronto Atendimento - SPA Coroado, da zona sul, Eliameme Mady, Danilo Correa, do São Raimundo, da Alvorada, Chapot Prevost, José Lins e Joventina Dias -, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues.

O Hospital Delphina Aziz, referência no tratamento da Covid-19, no Estado, tem seu estoque próprio do medicamento por fazer parte de um estudo local sobre os efeitos da medicação em pacientes internados. Portanto, não receberá desse estoque enviado pelo MS.

Considerando que a recomendação de tratamento completo dos pacientes de Covid-19, na sua forma grave, é de 18 comprimidos, o Amazonas recebeu um total de 611 tratamentos.

A Susam orientou que o tratamento siga as recomendações presentes na Nota Informativa nº 6/2020, do Ministério da Saúde, porém ressalta que as evidências científicas do uso da cloroquina ainda dependem de resultados de estudos de maior robustez e a medida poderá ser modificada a qualquer momento.

Os três prontos-socorros terão inicialmente um estoque de dez tratamentos, ou seja, 180 comprimidos, que serão repostos mediante a apresentação da prescrição do paciente e ofício de solicitação à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema). Para os SPAs e a UPA, a quantidade inicial será de cinco tratamentos.