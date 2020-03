Mesmo após pedido do presidente, carreata em favor de Bolsonaro será realizada em Manaus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Em comunicado à nação na última quinta-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro solicitou que os atos programados para ocorrer no próximo domingo (15), em favor das medidas de seu governo, fossem repensadas devido a pandemia do novo coronavírus. Mesmo após a orientação, o movimento Direita Amazonas anunciou que uma carreata em prol do presidente será realizada neste domingo.

“Estamos fazendo um trabalho intenso junto à sociedade manauara de mobilização para este ato que não é de protesto, mas de aglutinação de esforços para mostrar que a população apoia e confia nas ações do presidente Bolsonaro, que visam acabar com a corrupção e garantir a retomada do desenvolvimento”, explicou Aroldo Filho, presidente do Direita Amazonas.

A carreata iniciará na zona Norte, percorrerá a zona Leste até a zona Oeste, na praia da Ponta Negra. São esperadas centenas de pessoas.

Sobre o pedido do presidente para suspensão dos atos, Aroldo Filho contou que o movimento decidiu manter a carreata devido ao baixo risco de contágio do novo coronavírus entre os participantes. "A mobilização está muito forte. Nós vamos seguir com a carreata. Acreditamos que pela característica da carreata, que não tem contato direito com o publico, vai congregar os participantes. Todos devem ir para lá. Diante disso, o colegiado do Direita Amazonas decidiu pela continuidade da carreata, que inicia na Avenida das Torres ao lado do posto BR, auto posto Brasil”, finalizou Aroldo Filho.