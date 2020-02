Meia-passagem: faça seu cadastro e garanta seu benefício

Secretaria Municipal de Comunicação

conteúdo de responsabilidade do anunciante

Estudantes de todas as idades em Manaus têm até o dia 28 de fevereiro para realizar o recadastro ou o cadastramento para ter direito ao benefício da meia-passagem de ônibus, garantido pela Prefeitura de Manaus por meio de lei. Somente os que estiverem registrados no Sistema da Passagem Estudantil estão aptos ao benefício. A meia passagem estudantil paga em dinheiro não é mais aceita nos coletivos.

Todo o procedimento é feito pela Internet, por meio do site estudantes.manaus.am.gov.br. Apenas para quem vai passar a receber o benefício pela primeira vez, é preciso comparecer à sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) para validar as informações, 72 horas após a realização do cadastro via Internet. No caso de menores de 18 anos, é preciso estar acompanhado do pai ou responsável legal cadastrado no site. Todos os estudantes devem apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) no momento do cadastro.

A sede do Sinetram está situada na Av. Constantino Nery, nº 476, Centro, próximo a Terminal 1. Outro local para fazer o primeiro cadastro é Posto de Atendimento do IMMU, dentro do Shopping Phelippe Daou, Zona Leste, próximo ao Terminal 4.

O sistema está apto a receber as informações dos estudantes desde o dia 03 de fevereiro.

Para quem já está cadastrado, basta confirmar as informações acadêmicas informando se foi aprovado para outra série, se mudou de curso, se mudou de endereço ou se mudou de instituição de ensino.

Após esse procedimento, o aluno deverá aguardar a liberação por parte da escola. Todos os dados informados são checados para a aprovação do cadastro. O objetivo é evitar fraudes no sistema da meia passagem e garantir o benefício a um maior número de estudantes.

As instituições têm até o dia 28 de fevereiro para confirmar as informações. Enquanto aguarda a aprovação do cadastro, o estudante poderá comprar 32 créditos para a cota de férias, referente ao benefício concedido pela Prefeitura no período de recesso estudantil.

A Prefeitura de Manaus alerta para que o estudante utilize o seu próprio Cadastro de Pessoa Física (CPF) a fim de evitar duplicidade nas informações, caso o responsável legal se apresente como tutor de mais de um estudante.

Primeiro cadastro

Quem nunca utilizou o benefício da meia passagem estudantil poderá se cadastrar pela primeira vez, sem limite de idade.

O primeiro cadastro é feito pela internet por meio do site estudantes.manaus.am.gov.br. A comodidade foi implantada pela Prefeitura de Manaus desde o ano de 2017.

Após preencher as informações solicitadas no site, o estudante aguarda 72 horas e, após esse prazo, deverá se dirigir a uma das unidades do Sinetram.

É preciso estar portando identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou certidão de nascimento para solicitar a emissão do Cartão de Estudante no Sinetram. Estudantes abaixo de 18 anos devem comparecer acompanhados do responsável legal cadastrado.

Após esse procedimento, o estudante aguarda a aprovação do cadastro e o início do ano letivo para, assim, poder comprar a quantidade de créditos referentes ao curso que irá frequentar.