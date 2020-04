Médicos no Amazonas recebem doações de EPIs, álcool e até pizzas e refrigerantes

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - O setor empresarial tem se mobilizado no Amazonas para ajudar de alguma forma no combate ao novo coronavírus, sendo com doações de equipamentos para médicos e até com pizzas e refrigerantes para os profissionais de plantão.

A Defesa Civil do Estado recebeu um lote de 10 motobombas da empresa Moto Honda da Amazônia, que serão usadas em ações específicas da saúde pública nos municípios do estado. A doação já havia sido anunciada na última sexta-feira (3), durante a assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM) e o Governo para a produção de respiradores artificiais.

O sistema Coca-Cola, por meio da Recofarma Indústria da Amazônia Ltda, que é a empresa de concentrados da Coca-Cola em Manaus, doou 40 toneladas de álcool etílico 70%. Além disso, o Grupo Simões doou 200 pacotes de refrigerantes em lata.

No último fim de semana, o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, que é referência em casos de pacientes graves de Covid-19, recebeu a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entregues pelo Grupo de Ortodontistas de Manaus. Ao todo, foram doados 72 macacões, 70 óculos de proteção e 18 caixas de luvas. Na noite de domingo (5), os profissionais que estavam de plantão na unidade receberam, ainda, a doação de 15 pizzas da rede Pizza Hut.

As novas doações se somam a outras que vêm sendo feitas com a finalidade de contribuir, em conjunto com as medidas adotadas pelo Governo do Estado, para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas.

Outras parcerias

Ao longo das últimas semanas, diversas entidades e empresas de diversos segmentos realizaram doações. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), em parceria com entidades do setor industrial, doou 20 máquinas de costura. A rede de supermercados DB doou 500 máscaras de proteção e 500 cestas básicas, e a Casa das Correias ofertou um lote com 2 mil unidades de máscaras de proteção N19.

A empresa Magama, de produtos químicos e farmacêuticos, doou 200 unidades de 5 litros de álcool em gel. A Videolar-Innova S.A entregou 6.500 tampas para embalagens de álcool em gel, e a Magistral efetuou a doação de 5 mil garrafas do tipo PET de 250 ml. A SR, que fabrica produtos hospitalares, disponibilizou 29 mil toucas de proteção. Colchões e itens de cama e banho foram doados pelas empresas Bemol e TV Lar, respectivamente.

Em continuidade às doações, o Centro Universitário do Norte (Uninorte) produziu e entregou mil frascos de 250 ml de álcool em gel. A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) também entregou unidades de álcool em gel que foram fabricadas pela própria universidade. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) doou sete notebooks.