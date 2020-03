Médico com coronavírus em Santo Antônio do Içá atua na saúde indígena

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Manaus/AM – O primeiro caso de coronavírus em Santo Antônio do Içá é de um médico que atua no Distrito Sanitário Indígena (DSEI) do Alto Solimões.

Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, o médico teria vindo do Paraná e assim que sentiu os sintomas, teria se isolado.

Um levantamento de pessoas que tiveram contato com o médico está sendo realizado pela FVS, para que as medidas necessárias sejam realizadas.