Matrícula para aprovados no Vestibular e SIS da UEA inicia nesta segunda

Manaus/AM - O período de matrícula para os aprovados na primeira chamada no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e o Vestibular 2019, acesso 2020, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) inicia nesta segunda-feira (6) seguindo até a quarta-feira (8) de janeiro. Para os aprovados da 1ª etapa nos cursos da área de saúde, o período de matrícula será de 08 a 10 de janeiro.

O candidato classificado que, por qualquer motivo, não realizar a matrícula nos prazos estipulados, perderá direito à vaga e será substituído imediatamente pelo candidato subsequente na lista de aprovados, não podendo pleitear posteriormente a sua matrícula.

A lista de convocados e mais informações devem ser conferidas no site da UEA.