Marinha revela o que causou o naufrágio do Navio Anna Karolinne no Rio Amazonas

Manaus/AM - A Capitania dos Portos do Amapá emitiu uma nota sobre o naufrágio do Navio Anna Karolline, no rio Amazonas, na madrugada deste sábado (29).

A nota diz que o Comandante da embarcação informou que, após um forte vento, passageiros caíram na água, sendo resgatados por uma balsa que passava pelo local. Ainda segundo o comandante, há pessoas desaparecidas e uma morte.

Uma equipe de buscas foi enviada até o local. Um inquérito foi aberto para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.