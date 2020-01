Marinha inicia em Manaus operação 'Travessia Segura' para fiscalizar embarcações

Manaus/AM - Com o objetivo de intensificar a fiscalização nas embarcações que transportam passageiros e as que atuam no turismo náutico, o Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), por meio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), inicia nesta quarta-feira, dia 15, em Manaus, a operação Travessia Segura III.

As fiscalizações ocorrerão diariamente e será verificado o cumprimento de obrigatoriedades como uso e conservação de coletes salva-vidas, boias salva-vidas, o respeito ao limite de lotação máxima, além da realização do trabalho de orientação dos passageiros, condutores e a tripulação, dentre outras ações que fortalecem a Segurança da Navegação.

A “Travessia Segura” ocorre em todo o Brasil e foi idealizada pela Diretoria de Portos e Costas. A ação faz parte da Operação Verão 2019/2020, uma campanha voltada para a intensificação de ações de conscientização e de fiscalização do tráfego aquaviário nas áreas de maior concentração de embarcações, sobretudo as de esporte e recreio e de turismo náutico, por ocasião de férias e feriados prolongados.