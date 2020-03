‘Março Lilás’ atende mais de 200 mulheres em ação de cidadania em Manaus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Dentro da programação do “Março Lilás”, a Prefeitura de Manaus realizou na quinta-feira, 12/3, uma ação de cidadania para o público feminino, na sede da Subsecretaria de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos, localizada na rua Araxá, conjunto Duque de Caxias, Flores, zona Centro-Sul. A campanha atendeu mais de 200 mulheres em serviços de embelezamento, saúde e cidadania. A ação é coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, em parceria com as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

De acordo com a subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos, Socorro Sampaio, as secretarias municipais estão trabalhando para valorização da mulher manauara.

“Aqui nós temos várias secretarias trabalhando em conjunto para atender essas mulheres. Elas são de todos os lugares da cidade e em sua maioria são mulheres que já estão sendo assistidas pela subsecretaria. O prefeito Arthur Virgílio Neto e a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, nos orientaram para que houvesse reforço nas ações do ‘Março Lilás’ na nossa subsecretaria, para que as mulheres fossem acolhidas e cuidassem da saúde e bem-estar”, destacou Socorro Sampaio.

Foram ofertados serviços de atendimento psicossocial e jurídico, sessões de embelezamento, emissão de documentos (Carteira de Identidade e viabilização da Certidão de Nascimento), higiene bucal e teste rápido.

Para a autônoma Marilza Andrade, 62, a ação foi uma oportunidade de cuidar da beleza e também ser solidária. “Quando eu cheguei aqui, eu queria somente cortar meu cabelo, mas me ofereceram a oportunidade de doar e eu aceitei. Quando conheci a criança que ia ser presenteada com meu cabelo, fiquei muito emocionada. Eu vim para receber benefícios e saio daqui fazendo o bem a outras pessoas. Isso me deixa muito emocionada”, comentou.

O “Março Lilás” é totalmente dedicado à mulher manauara e visa chamar a atenção da sociedade sobre a importância dos exames preventivos, em especial o do colo do útero, e também para o combate à violência contra a mulher.