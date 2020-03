Manifestantes se reúnem hoje em Manaus para ato a favor de Bolsonaro

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Mesmo após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recuar no apoio a protestos em razão do coronavírus, militantes governistas programam manifestações em ao menos 229 cidades neste domingo. Eles se organizam em grupos de WhatsApp com a hashtag #DesculpaJairMasEuVou.

Segundo o site Bol, os protestos são a favor do presidente e contra o Congresso Nacional e o Judiciário. Desde sexta-feira (13), militantes discordam do presidente ou dão outras interpretações para o que ele afirmou em duas transmissões na TV e em redes sociais. Para eles, é preciso ir para as ruas do mesmo jeito.

Em pronunciamento em cadeia de rádio e TV na quinta-feira (12) e em transmissão ao vivo em redes sociais, Bolsonaro pediu que os protestos fossem adiados "para daqui a um ou dois meses", porque, afirmou ele, já "foi dado um tremendo recado para o Parlamento".