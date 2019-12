Manejo do pirarucu apresenta aumento de 29% no Amazonas

Manaus/AM - O manejo sustentável do pirarucu é uma das atividades produtivas de maior sucesso no Amazonas. Em 2019, a cota de captura da espécie aumentou 29%, passando de 36.480 peixes, em 2018, para 47.063, em 2019, nas Unidades de Conservação (UC) e áreas de manejo permitido por Acordo de Pesca. Com o aumento, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) conseguiu beneficiar mais de 1,2 mil famílias ribeirinhas.

Determinada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a cota é a quantidade de peixe determinada para o manejo do pirarucu a cada ano para grupos de manejadores associados em suas respectivas entidades de classe (associações, sindicato ou colônias de pesca). No manejo de pirarucu, a cota é calculada em cima da contagem de peixes nos lagos de manejo. Do número contabilizado, cerca de 30% é retirado para a pesca e o restante é reservado para garantir a manutenção dos recursos pesqueiros e a reprodução da espécie.

Dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) apontam que, somente na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá - uma das 42 UC gerenciadas pela Sema -, o manejo participativo da pesca de pirarucu ajudou a aumentar em aproximadamente 427% o estoque natural da espécie, desde 1999.